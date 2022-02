PULIZIE ASL TERAMO: CISL-UIL, “BENE DUSSMANN CHE ASSUME A TEMPO INDETERMINATO, MA SALARIO E’ BASSO”

TERAMO – “Lodevole la scelta aziendale di Dussmann Service di assumere a tempo indeterminato le lavoratrici dell’appalto pulizie Asl Teramo che sono da molti anni con contratto di somministrazione, un riconoscimento che si sono meritati tutti svolgendo un lavoro essenziale per la collettività senza fermarsi mai neanche nei momenti peggiori della pandemia”.

È quanto si legge in una nota di Uil Trasporti e Fisascat Cisl. “Non la riteniamo certamente una vittoria sindacale, visto che i lavoratori assunti sono a tempo indeterminato ma part-time (involontari) che si trovano assunti a 15 ore settimanali, a meno del 50 per cento contrattuale (meno di quelle che facevano in precedenza da interinali), una condizione lavorativa che non garantisce un reddito dignitoso”, prosegue la nota.

“Lo riteniamo un passo avanti e ci auspichiamo di continuare a breve la trattativa con Dussmann per affrontare la questione dell’aumento delle ore di lavoro e assicurare un orario minimo settimanale non solo per Teramo ma che coinvolga tutti gli appalti Asl della regione Abruzzo. Saremo pronti a festeggiare quando saremo in grado di garantire un contratto stabile e un salario dignitoso a tutte le lavoratrici e lavoratori negli appalti Asl abruzzesi”, concludono i sindacati Uil e Cisl.