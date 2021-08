PUNTA ADERCI: PIROMANE APPICCA FUOCO IN AREA PROTETTA, TEMPESTIVO INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO

Ancora una volta qualcuno si è divertito ad accendere roghi e con tutta sincerità faccio fatica a comprendere tanta stupidità”. Il commento è del sindaco di Vasto, Francesco Menna dopo che questa notte le fiamme hanno colpito la Riserva di Punta Aderci e parte del promontorio di Mottagrossa.

Il tempestivo intervento del vigili del fuoco e dei volontari del gruppo comunale della Protezione Civile ha evitato quanto accaduto due anni fa, anche se i danni sono ingenti.

“Ringrazio – ha detto Menna – tutti gli uomini che sono scesi in campo, per domare fiamme, e gli uomini dell’arma dei carabinieri che sono giunti sul posto per cercare di individuare il responsabile. Spero che si possa giungere quanto prima alla sua identificazione. Ancora una volta la vita dell’uomo è stata messa a repentaglio e i danni all’ambiente sono stati tanti”.