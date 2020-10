PUNTA DA UN INSETTO, MUORE PER SHOCK ANAFILATTICO NEL TERAMANO

TORRICELLA SICURA – È morta in pochi istanti davanti al marito, Angela Maria D’Ovidio, 76 anni, pensionata, uccisa dalle conseguenze di uno shock anafilattico provocato dalla puntura di un insetto.

Il decesso è avvenuto ieri pomeriggio a Poggio Rattieri, una contrada nel territorio comunale di Torricella Sicura (Teramo).

Secondo quanto si legge sul quotidiano Il Centro, da una prima ricostruzione sembra che la donna nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16, mentre era all’interno della sua abitazione, si sia improvvisamente accasciata a terra urlando di essere stata punta.

A dare l’allarme è stato il marito: le sue grida hanno richiamato i vicini che sono subito intervenuti e hanno chiamato i soccorsi.

Da Pescara si è alzata in volo l’ambulanza del 118, per velocizzare i tempi di intervento ma per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta per le conseguenze dello shock anafilattico sotto gli occhi del marito.

