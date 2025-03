PUNTI DIGITALI FACILI: MAGNACCA, “NOSTRO IMPEGNO PER TROVARE ALTRI FONDI, PROGETTO STRUTTURALE”

CHIETI – “Questo progetto ha una funzione strategica e per questo è necessario incrementare i fondi. Come Regione però ci impegneremo a trovare nuove strade per ulteriori finanziamenti, oltre a quelli del Pnrr, con un doppio obiettivo: renderlo strutturale ed estenderlo in tutto il territorio, per non lasciare indietro nessuno”.

Lo ha detto l’assessore regionale con deleghe al Lavoro e alle Attività produttive Tiziana Magnacca intervenuta oggi al Teatro Marrucino di Chieti nel corso della seconda tappa del tour regionale di “Punto Digitale Facile: Insieme per l’Innovazione in Abruzzo”, dopo quella dell’Aquila dello scorso 27 febbraio.

Un’iniziativa di Regione Abruzzo, che con la Direzione generale è responsabile dell’attuazione del progetto, e la società in house Abruzzo Progetti spa, soggetto realizzatore, per illustrare risultati, prospettive e importanza strategica della Rete di Facilitazione Digitale che ha già portato all’attivazione di 60 sportelli digitali, offrendo supporto e formazione gratuita a oltre 25mila cittadini sull’uso delle nuove tecnologie l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.

Oltre a Magnacca hanno preso parte all’evento l’amministratore unico di Abruzzo Progetti Pasqualino Di Cristofano, il sindaco di Chieti Diego Ferrara, la responsabile dell’Ufficio supporto della Direzione Generale Paola Losito. Presenti, tra gli altri, il consigliere regionale Francesco Prospero, numerosi sindaci ed amministratori della provincia di Chieti.

“Si tratta – ha aggiunto Magnacca – di un progetto che porta avanti politiche di innovazione e modernizzazione, fondamentale per la nostra regione, che ci aiuta a raggiungere gli standard comunitari della transizione digitale. Per questo, in prospettiva, dobbiamo moltiplicare gli sforzi a favore dei nostri territori, assicurando ai cittadini sempre più servizi e una formazione che ci permetta di crescere ed essere competitivi, a beneficio degli anziani ma anche dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Diamoci i compiti a casa e lavoriamo al futuro di questa regione”.

Un appello accolto dall’amministratore unico di Abruzzo Progetti Di Cristofano che, tra le altre cose ha annunciato importanti novità: “La sfida non solo è accettata ma ci stiamo già muovendo nella direzione tracciata dall’assessore Magnacca. Abbiamo infatti pensato alla figura di un facilitatore itinerante che, a cominciare da questa estate, potrà raggiungere anche i centri più remoti dell’Abruzzo per offrire un servizio sempre più capillare. Inoltre, sulla base del protocollo già siglato con la Asl aquilana, estenderemo presto anche in tutte le altre aziende sanitarie l’apertura di sportelli dei Cup degli ospedali, per contribuire a ridurre le code grazie alle prenotazioni online e alla consultazione a distanza di referti e comunicazioni”.

Inoltre, ha spiegato Di Cristofano, “stiamo sviluppando un’ulteriore attività formativa all’interno dei nostri centri, che è quella della prevenzione delle truffe agli anziani. Per questo ringrazio il consigliere regionale Francesco Prospero, presidente della Commissione regionale dell’Osservatorio sulla Legalità, con il quale stiamo collaborando proprio per la realizzazione di questo programma”.

Come ricordato da Paola Losito, della Direzione generale della Regione: “Il progetto nasce all’interno del Pnrr, ed è stato fortemente voluto per accrescere le competenze digitali in Italia. A livello nazionale sono stati stanziati 135 milioni di euro con la finalità di creare circa 3mila punti su tutto il territorio e raggiungere una media di circa 2 milioni di cittadini da formare. Alla Regione Abruzzo, uno dei soggetti attuatori, sono stati destinati circa 3 milioni per l’apertura di 68 punti di facilitazione e il raggiungimento di 54mila cittadini. Abbiamo creduto in questo progetto e oggi siamo tra le realtà virtuose, avendo già aperto 60 punti con oltre 26.500 cittadini raggiunti su tutto il territorio regionale”.

Il sindaco Ferrara ha poi aggiunto: “Ringrazio la Regione per questo progetto utile, concreto, ormai indispensabile per la vita quotidiana e di approccio ai servizi. Abbiamo inaugurato il nostro punto digitale facile il 2 luglio 2024, collocandolo all’ingresso del Comune. Lo abbiamo da subito attivato per dare ai nostri concittadini un aiuto in più sul fronte della digitalizzazione e soprattutto della pari opportunità di accesso alle procedure amministrative. Il nostro impegno arriva da lontano su questo fronte e non possiamo che accogliere con entusiasmo iniziative come questa”.

Presenti all’iniziativa anche le coordinatrici del progetto, Alessia Pietropaoli e Alessia Di Ubaldo, e l’avvocato consulente Sandro Marinelli.

In chiusura Di Cristofano ha sottolineato: “Questa iniziativa si basa su un patto istituzionale ed è anche per questo che sta dando risultati eccellenti. Se oggi possiamo dire di essere una regione virtuosa è grazie alla capacità di interazione e collaborazione tra Regione e Amministrazioni ma anche alla partecipazione dei cittadini che sono sempre più entusiasti e pronti ad accettare le nuove sfide del mondo digitale”.

Il tour regionale “Punto Digitale Facile” proseguirà con le tappe di Pescara il 17 aprile e di Teramo il 22 maggio.