PUNTO DA CALABRONE VA IN SHOCK ANAFILATTICO: 55ENNE SALVATO DAL 118 A CIVITELLA CASANOVA

PESCARA – Domenica di lavoro per il personale del 118 di Pescara che ha dovuto effettuare due interventi.

Il primo a Civitella Casanova, nell’area vestina, dove un uomo di 55 anni deve la vita al pronto intervento dei sanitari. Punto probabilmente da un calabrone mentre era in campagna, il 55enne è salito in macchina e poco dopo è andato in arresto cardiocircolatorio a causa di uno shock anafilattico.

Soccorso dal 118 arrivato con l’ambulanza di Civitella Casanova, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Pescara in codice rosso. Il provvidenziale e tempestivo intervento ha evitato il peggio.

A Moscufo, in Val Pescara, un uomo di 54 anni si è ustionato mentre stava accendendo un barbecue. La fiammata lo ha investito improvvisamente, causandogli ustioni di secondo grado al torace.

Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato e trasferito in elicottero all’ospedale ‘Spirito Santo’ di Pescara.