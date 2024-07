PUNTO DA UNA VESPA A CIVITELLA ALFEDENA: 61ENNE RICOVERATO IN CODICE ROSSO

CIVITELLA ALFEDENA – Punto da una vespa finisce in ospedale in codice rosso. E’ quanto è capitato, nella tarda mattina di oggi, ad un 61enne di Civitella Alfedena che è stato soccorso dall’ambulanza del 118 di Castel di Sangro, in Abruzzo, nella provincia aquilana. A causa della puntura dell’insetto, l’uomo, che si trovava nella sua abitazione, ha perso i sensi ed ha accusato difficoltà respiratorie. Le prime cure prestate dai medici hanno avuto effetto, nel senso che il 61enne è stato stabilizzato ed ha ripreso conoscenza.

In codice rosso è stato trasferito nell’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove viene monitorato. Al momento la prognosi è riservata. L’uomo, finora, non aveva accusato problemi di allergia. Solo qualche giorno fa una donna molisana, dopo essere stata punta sotto l’orecchio da un calabrone, è morta nella sua abitazione, nonostante i soccorsi dei sanitari.