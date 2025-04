PUNTO DIGITALE FACILE: DOMANI LA TERZA TAPPA DEL TOUR A PESCARA

PESCARA – Domani, giovedì 17 aprile, si terrà a Pescara la terza tappa del tour regionale ‘Punto Digitale Facile: Insieme per l’Innovazione in Abruzzo’, l’iniziativa promossa dalla Regione Abruzzo attraverso Abruzzo Progetti per diffondere la conoscenza e le opportunità offerte dalla Rete di Facilitazione Digitale.

La Direzione Generale della Regione Abruzzo è responsabile dell’attuazione del progetto e ha individuato quale soggetto realizzatore la società in house Abruzzo Progetti S.p.A.

L’appuntamento è alle ore 11.00, all’Aurum di Pescara.

All’incontro parteciperanno il sindaco Carlo Masci, il direttore generale della Regione Abruzzo, Antonio Sorgi, la responsabile dell’Ufficio di supporto alla direzione, Paola Losito, l’Amministratore Unico di Abruzzo Progetti S.p.A. Pasqualino Di Cristofano, il dirigente del settore Transizione Digitale e Demografici del comune di Pescara, Paolo Santucci.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenterà un’importante occasione di confronto per promuovere l’inclusione digitale e l’innovazione sul territorio.

Dopo questa terza tappa, il tour si concluderà a Teramo il 22 maggio.