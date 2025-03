PUNTO DIGITALE FACILE: OGGI A CHIETI SECONDA TAPPA DEL TOUR DI REGIONE E ABRUZZO PROGETTI

L’AQUILA – Appuntamento oggi, giovedì 27 marzo, al teatro Marrucino di Chieti per il tour regionale di “Punto Digitale Facile: Insieme per l’Innovazione in Abruzzo”, l’iniziativa di Regione Abruzzo e Abruzzo Progetti per illustrare risultati, prospettive e importanza strategica della Rete di Facilitazione Digitale.

La Direzione Generale della Regione è responsabile dell’attuazione del progetto, mentre la società in house Abruzzo Progetti spa è il soggetto realizzatore. Come si spiega in una nota, grazie ai fondi del Pnrr sono stati già attivati 60 sportelli digitali in tutto l’Abruzzo, offrendo supporto e formazione gratuita a oltre 25mila cittadini sull’uso delle nuove tecnologie l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Sono 12 gli sportelli aperti nella provincia di Chieti.

All’evento interverranno l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, il direttore generale della Regione Abruzzo Antonio Sorgi, l’amministratore unico di Abruzzo Progetti Pasqualino Di Cristofano ed esponenti delle istituzioni locali.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, facilitatori digitali, enti locali e cittadini interessati a scoprire di più sulla rete di facilitazione digitale.