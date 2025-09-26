PUNTO DIGITALE FACILE, RAGGIUNTO TARGET 54.000 UTENTI, MARSILIO, “ORGOGLIOSI DI ABRUZZO PROGETTI”

PESCARA – La Regione Abruzzo si conferma protagonista a livello nazionale nell’attuazione della misura PNRR “Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale” (M1C1-1.7.2), con l’obiettivo di ridurre il divario digitale e rafforzare le competenze digitali dei cittadini.

Con un investimento di 3 milioni di euro, la Regione ha attivato 68 punti di facilitazione digitale distribuiti sul territorio e ha già coinvolto oltre 54.000 cittadini, superando di tre mesi l’obiettivo fissato al 2025.

L’annuncio oggi durante la seconda giornata dell’Abruzzo economy summit.

Per Abruzzo Progetti è intervenuto l’amministratore unico, Pasqualino Di Cristofano.

“Siamo orgogliosi, anzi doppiamente orgogliosi, di questi risultati ambiziosi – ha detto il presidente Marsilio – perché li raggiungiamo come Regione Abruzzo e, al tempo stesso, tramite una nostra azienda. È la dimostrazione che le aziende pubbliche della Regione sono all’altezza della situazione, dotate di managerialità, capacità ed entusiasmo ed in grado di conseguire obiettivi importanti con lo scopo di rendere il servizio pubblico pieno, completo e di qualità”.

Il risultato è frutto di un modello di governance innovativo, fondato sulla collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sull’individuazione della società in house Abruzzo Progetti S.p.A. quale soggetto realizzatore unico. Un approccio che ha permesso di valorizzare le competenze locali e di coordinare efficacemente enti pubblici, aziende sanitarie e realtà del Terzo Settore.

“Un ringraziamento va ad Abruzzo Progetti ed al suo amministratore per questa iniziativa – ha proseguito Marsilio – ma anche a chi ha voluto sostenerla, permettendo alla nostra regione di inserirsi in un contesto di confronto nazionale e internazionale sui grandi temi, dall’immigrazione alle trasformazioni globali, fino all’orientamento di cittadini e imprese verso le sfide del presente e del futuro. Un ringraziamento speciale – ha concluso – a tutti i facilitatori, che hanno svolto davvero un lavoro enorme”.

L’impegno della Regione si inserisce nel percorso della Digital Decade europea, che entro il 2030 punta a garantire competenze digitali di base all’80% della popolazione.

Questo traguardo, per il direttore generale della Regione, Antonio Sorgi, “ha dimostrato la validità delle scelte organizzative e la capacità del territorio di tradurre le sfide della transizione digitale in opportunità concrete di inclusione e crescita sociale. L’esperienza abruzzese, secondo Sorgi, rappresenta un modello virtuoso a livello nazionale.