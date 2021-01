PUNTO NASCITE SULMONA: DI GIROLAMO CONVOCA RIUNIONE POLITICA, “EVITEREMO CHIUSURA”

SULMONA -. “L’ulteriore diniego alla richiesta di deroga presentata da Regione Abruzzo per la salvaguardia del punto nascita di Sulmona, mi ha spinto a convocare con urgenza, per la giornata di oggi, una riunione politica estendendo l’invito ai Sindaci della Valle Peligna, Alto Sangro, Valle Subequana e Valle del Sagittario, ai Consiglieri Regionali rappresentanti del territorio e al Tribunale dei Diritti del Malato”.

Così la senatrice sulmonese del Movimento 5 stelle, Gabriella Di Girolamo. Hanno preso parte all’incontro i consiglieri regionali Antonietta La Porta, Marianna Scoccia e Giorgio Fedele, i sindaci di Sulmona, Anversa, Bugnara, Scanno, Pratola Peligna, Raiano, Prezza, Castel Di Sangro, Cocullo e il Presidente del T.D.M.

“Si è svolto un confronto pacato ed orientato alla coesione dei partecipanti al fine di tendere tutti verso lo stesso obiettivo ovvero la salvaguardia del punto nascita di Sulmona – riferisce la senatrice -. La coesione dei rappresentanti politici del territorio è stato il perno del dibattito, convenendo che ulteriori e strumentali polemiche non risultano utili alla tutela di un servizio sanitario fondamentale per le neo-mamme e i nascituri. Al netto degli interventi, si è definito di procedere parallelamente sui due fronti principali: a livello nazionale con la revisione del DM/70 per la quale una primaria traccia è stata definita con la firma del Patto per la Salute avvenuta agli inizi del 2020, a livello regionale su quelle che sono le prospettive di investimento previste dalla Regione Abruzzo per raggiungere l’obiettivo di salvaguardia del reparto”.

“Il tavolo di discussione si è aggiornato alla prossima settimana dopo un’attenta lettura della documentazione prodotta e presentata da Regione Abruzzo nell’ultima richiesta di deroga inviata al CPNn e del relativo parere espresso dallo stesso Comitato. Ringrazio tutti i rappresentanti istituzionali che hanno partecipato e l’avvocato Puglielli, dimostrando la propria attenzione e volontà a partecipare attivamente a questo percorso che ci vedrà prossimamente impegnati”, conclude Di Girolamo.

