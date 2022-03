PUTIN: “DAL 2014 NEL DONBASS UCCISE 13-14MILA PERSONE, SANZIONI SONO DICHIARAZIONE DI GUERRA”

MOSCA – “Dall’inizio delle ostilità nel Donbass” nel 2014 “sono state uccise 13-14mila persone, tra cui oltre 500 bambini”.

È tornato a denunciarlo il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass.

“Se la dirigenza ucraina attuale continua a fare quello che fa e non comprende le nostre preoccupazioni sulla possibilità che armi nucleari possano essere piazzate sul suo territorio, “sta mettendo in questione il futuro dell’Ucraina come essere uno Stato”.

E ancora: “Le sanzioni che vengono imposte alla Russia sono come una dichiarazione di guerra- Molto di ciò che sta accadendo ora e di ciò a cui stiamo assistendo e di ciò che accadrà – ha detto Putin – è senza dubbio un modo per combattere contro la Russia. E queste sanzioni che ci vengono imposte sono come una dichiarazione di guerra”.

Poi ha affermato: “La distruzione delle infrastrutture militari dell’Ucraina da parte dell’esercito russo “è quasi completata”.

“La prima cosa che hanno fatto (lo Stato maggiore e il ministero della Difesa) è stata distruggere l’infrastruttura militare. Non tutti, ma in parte. Magazzini con armi, munizioni, aviazione, sistemi di difesa aerea. Sistemi di difesa aerea, la loro eliminazione richiede un certo tempo, ma questa missione è praticamente completata”, ha detto Putin in un incontro con le hostess delle compagnie aeree russe.

“In Ucraina tutto sta procedendo secondo i piani”, ha assicurato il presidente russo che si è detto certo che “l’esercito raggiungerà tutti i suoi obiettivi”.

Nel suo intervento haavvertito l’Occidente sull’ipotesi dell’introduzione della no fly-zone. “La Federazione Russa considererà una no- fly zone in Ucraina da parte di altri Paesi come una partecipazione alle ostilità”. Putin ha nuovamente ribadito che “se Kiev entra nella Nato sarà scontro tra la Russia e l’alleanza”.