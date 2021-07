QUALE CITTA’: CONVEGNO EVENTO A PESCARA SU FUNZIONE E DESTINO AREE URBANE, LA DIRETTA

L’AQUILA – Oggi presso l’Ex Aurum di Pescara, spazio identitario e storico della città, dalle ore 11.00 alle ore 20.00 si terrà un incontro unico dalla profonda valenza storica per la città di Pescara : Quale Città.

Abruzzoweb segue l’evento in diretta, attraverso la pagina https://www.facebook.com/qualecitta

E’ il percorso, ideato per ragionare sulla vocazione, le funzioni ed il destino della città ed è concepita anche come una risposta tempestiva alle esigenze che sono emerse in seguito alla pandemia.

L’iniziativa si svolge in coordinamento con le attività del Dipartimento di Architettura di Pescara dell’Università di Chieti Pescara, con l’Officina del Senatore Luciano D’Alfonso, nonché con il sostegno della rivista della Corte dei Conti e della realtà associativa WOO mezzometroquadro, con l’Alto Patrocinio del Senato della Repubblica e con il Patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, della rivista Limes e della Fondazione Europa Prossima.

Parteciperanno sessanta autorevoli voci: Presidente del Senato, Ministri, Sindaci, Assessori, Architetti, Urbanisti, Intellettuali, Docenti Universitari, Teologi, Giuristi e Giornalisti che dialogheranno sui temi cruciali della città del futuro.

Ad aprire la sessione plenaria delle 11.00 sarà Maria Elisabetta Casellati-Presidente del Senato della Repubblica, cui seguiranno, fra le innumerevoli partecipazioni, gli interventi di Daniele Franco- Ministro dell’Economia e delle Finanze e Guido Bertolaso– Capo Dipartimento Emerito della Protezione Civile.

Nel pomeriggio saranno approfonditi numerosi argomenti accompagnati da altrettanti testimonial:

1. Città ed Identità, testimonial: Carlo Masci-Sindaco di Pescara e Valeria Mancinelli- Sindaco di Ancona;

2. Città,Futuro e Clima, testimonial : Roberta Lombardi- Assessore alla transizione Ecologica e Digitale della Regione Lazio;

3. Città,Reti e Transizioni, testimonial : Luciano D’Alfonso- Presidente della Commissione Finanza e Tesoro del Senato della Repubblica;

4. Città dell’Abitare Pubblico, testimonial : Kostabis Bakoyannis- Sindaco di Atene;

5. Città,Urbis e Civitas, testimonial : Erion Veliaj – Sindaco di Tirana;

6. La Città che viene dopo, testimonial : Elio Di Rupo- Ministro Presidente della Vallonia, Primo Ministro Emerito del Belgio.

La sessione plenaria di chiusura avrà come testimonial eccezionale Enzo Bianco – Presidente del Consiglio Nazionale Anci – La città che si fa Europa.

Quale città, evento che riecheggia gli incontri delle antiche agorà greche e latine ove si disquisiva pubblicamente del bene comune e degli interessi collettivi in un trionfo di democrazia, si chiuderà alle ore 20.00 con il concerto finale della Banda Musicale della Polizia di Stato.