QUALE CITTA’, DOMANI A PESCARA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

PESCARA – Una giornata dedicata a immaginare e a ragionare sulla vocazione, le funzioni e il destino delle città ed è stata concepita anche come una prima risposta alle nuove esigenze emerse nel corso dalla pandemia che ha completamente rivoluzionato il modo di vivere e le aspettative dei cittadini.

Domani, sabato 17 luglio, alle 11, nell’Officina del senatore Luciano D’Alfonso, in via dei Marrucini 9 a Pescara, si terrà una conferenza stampa per presentare il grande evento “Quale Città. Identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza” che si terrà a Pescara il 23 luglio nell’Aurum.

L’iniziativa si svolge in coordinamento con le attività del Dipartimento di Architettura di Pescara dell’Università di Chieti Pescara, con l’Officina del senatore Luciano D’Alfonso, nonché con il sostegno della Rivista della Corte dei Conti e della realtà associativa WOO_mezzometroquadro, con l’Alto Patrocinio del Senato della Repubblica e con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della rivista Limes e della Fondazione Europa Prossima.

Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato il programma della giornata, alla quale parteciperanno altissime personalità delle Istituzioni, sindaci, imprenditori, studiosi, intellettuali europei e italiani. Nel corso dell’evento saranno fissate le coordinate concettuali e progettuali per l’elaborazione di una Carta di Pescara sulla Città.