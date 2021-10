QUALE MONDO DOPO LA PANDEMIA: D’ALEMA A L’AQUILA ALL’AUDITORIUM DELLA CGIL

L’AQUILA – La chance del Pnrr per coniugare crescita e sviluppo sociale; l’urgenza di rafforzare la pubblica amministrazione e l’azione delle città; l’urgenza di un cambio di paradigma nel senso della semplificazione. E poi gli esteri: i movimenti islamisti tra crisi interne, pluralizzazione e tendenze post islamiste, il ritorno a Kabul dei talebani.

Di questo e altro si discute sul nuovo numero di “ItalianIEuropei’, la rivista dell’omonima fondazione diretta da Massimo D’Alema che, lunedì 25 ottobre alle 17:45, all’Auditorium della Cgil, sarà all’Aquila per presentare un lavoro che incrocia persone, fatti e prospettive sul futuro.

Ad intervistare l’ex presidente del Consiglio sarà il direttore di NewsTown, Nello Avellani.

L’appuntamento si inserisce nella cornice di “L’Aquila coraggiosa”, una serie di eventi organizzati in città da Articolo Uno e Sinistra Italiana per ravvivare un dibattito culturale, prima ancora che politica, in seno al centrosinistra cittadino.

UL’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Agli adulti e ai bambini di età superiore ai 12 anni sarà consentito l’ingresso solo se in possesso di green pass o di esito negativo di tampone molecolare/antigenico risalente a non oltre le 48 ore precedenti all’evento.