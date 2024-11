QUALITA’ ARCHITETTONICA: CAMPITELLI (FDI)  PRESENTA PROPOSTA DI LEGGE 

L’AQUILA – “Questa proposta normativa ha come finalità l’adozione di una serie di misure per rispettare e valorizzare la storicità dei territori della regione Abruzzo, promuovendo la qualità nella progettazione delle opere di architettura in una prospettiva di recupero, riqualificazione ed esaltazione del patrimonio architettonico e del paesaggio urbano e rurale”.

Così, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, con delega all’Urbanistica e Paesaggio, Nicola Campitelli, che ha presentato una proposta di legge regionale concernente: ‘Disposizioni per la promozione della qualità architettonica’.

“È previsto di dedicare particolare attenzione alle tesi-progetto dei giovani laureati, di promuovere concorsi di idee e l’adozione di fondi rotativi per i comuni. Sono contento – conclude Campitelli – di come durante i lavori in Commissione la proposta di legge sia stata sostenuta in modo bipartisan, il che fa ben sperare per un rapido percorso di approvazione”.