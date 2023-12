QUALITA’ DELLA VITA, D’INCECCO (LEGA): “PESCARA PRIMA GRAZIE A POLITICHE REGIONALI E COMUNALI”

PESCARA – “Pescara è una delle città in cui si vive meglio. Un risultato che ci riempie di gioia e allo stesso tempo ci spinge a fare ancora di più per soddisfare le esigenze dei suoi abitanti e di quelli dell’intera provincia”.

A sottolinearlo è il capogruppo della Lega in Regione Abruzzo, Vincenzo D’Incecco, a proposito dell’indagine del Sole 24 Ore, che vede il capoluogo adriatico al 41esimo posto della classifica nazionale e prima in Abruzzo per qualità della vita.

“Stando all’indagine – prosegue D’Incecco – la provincia di Pescara sale di tre posizioni. Migliorano ricchezza e consumi, migliorano demografia e società, migliorano cultura e tempo libero. E questo è senza dubbio frutto delle politiche regionali e comunali, che sono state attuate in questi anni. Grazie alle iniziative e ai progetti portati avanti, Pescara è oggi una città viva, in cui si sta bene ed è bello vivere. Un altro indicatore positivo importante, che emerge dall’analisi del Sole 24 Ore, è quello relativo a sicurezza e giustizia. Il capoluogo adriatico è infatti al 37esimo posto, avanzando di 18 posizioni. Di qui il mio ringraziamento alle forze dell’ordine per il lavoro che svolgono ogni giorno”.