QUALITA’ DELL’ARIA: ARTA, A PESCARA UN SOLO SUPERAMENTO DEI LIMITI E VALORI IN CALO

PESCARA – I valori delle polveri sottili, rilevati dalle centraline fisse gestite dall’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta) a Pescara, si stanno gradualmente abbassando.

È quanto si legge in una nota dell’Arta Abruzzo nella quale viene spiegato: una sola misurazione del particolato (PM10), registrata dalla stazione di via Sacco, è risultata superiore al valore limite per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (microgrammi per metro cubo).

Il superamento del limite, in questo caso, appare minimo e il valore si attesta sui 51 µg/m³, mostrando un trend in calo rispetto agli aumenti fatti registrare nei giorni scorsi.

Le concentrazioni degli altri inquinanti determinati sono inferiori ai rispettivi valori limite per la protezione della salute umana.

Arta Abruzzo rende disponibili i dati di qualità dell’aria grazie al monitoraggio effettuato quotidianamente attraverso la rete di misura regionale costituita da 16 stazioni fisse distribuite sul territorio abruzzese.

I dati sono controllati e validati dagli operatori Arta e sono consultabili sul sito sira.artaabruzzo.it/#/stazioni-fisse.