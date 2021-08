“QUANDO L’ACQUA NON C’E’, I PANNI SI LAVANO IN PIAZZA”: DOMANI MANIFESTAZIONE A PESCARA

PESCARA – “Quando l’acqua non c’è, i panni si lavano in piazza”.

Domani, venerdì 20 agosto, dalle 18 alle 19.30, in Largo Mediterraneo, nei pressi della Nave di Cascella a Pescara, si terrà una manifestazione statica per ribadire che gli abruzzesi sono indignati per la discutibile gestione del servizio idrico da parte di Aca spa e Sasi spa.

“I manifestanti, alla luce delle rilevanti perdite, con media del 55% della portata in provincia di Pescara, il 62% a L’Aquila ed il 65% a Chieti ed in virtù dei gravi disservizi, subiti dai cittadini durante questa stagione estiva, chiedono ai Sindaci di modificare radicalmente le politiche di gestione del servizio ed una programmazione a medio lungo termine efficiente e lungimirante. Chiedono la nomina di dirigenti capaci e di altissima ed acclarata professionalità in sostituzione del management che ha accompagnato a questi risultati dette società”, spiega in una nota il presidente del Comitato Acqua Pubblica Abruzzo, Emanuele Mancinelli.

“I sindaci, soci pubblici di Aca e/o Sasi, avranno la responsabilità politica ed amministrativa di generare un indirizzo opposto a quello attuale, i cittadini li riterranno responsabili. La Regione, tramite Ersi, si è dimostrata fino ad oggi assente, chiediamo al presidente Marco Marsilio di prodigarsi e di attivare l’ente regionale a prendere in mano la situazione tempestivamente”.

“I partecipanti, muniti di una bottiglietta d’acqua e di un panno, simuleranno, ai bordi della fontana il lavaggio dello stesso per protesta contro la discutibile amministrazione della risorsa idrica da parte delle società di gestione, in particolare Aca spa e Sasi spa”.