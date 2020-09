QUARESIMALE IN VISITA A “RURABILANDIA” (ATRI): “SOCIALE, AMBIENTE, CULTURA E BUON CIBO VINCENTI IMPRESE ABRUZZESI”

TERAMO – Continua l’impegno di Pietro Quaresimale, consigliere regionale e capogruppo Lega, alla scoperta delle realtà abruzzesi simbolo d’eccellenza e lo studio di buone prassi che stimolino l’imprenditoria regionale a puntare sulla valorizzazione dei territori e sull’impegno sociale. Questa mattina il Consigliere ha visitato la fattoria didattica “Rurabilandia”, nel comune di Atri, una struttura rurale che integra l’offerta didattica con un progetto di agricoltura sociale, in quanto gli operatori vengono affiancati, in tutte le attività della fattoria (dalla coltivazione alla didattica, dall’allevamento al giardinaggio, dall’attività di ristorazione alla commercializzazione dei prodotti), dai ragazzi del Centro Diurno di inserimento sociale gestito dalla Fondazione Ricciconti.

“Ho visto un contesto dal fortissimo impatto sociale sul territorio in cui opera, – ha detto Quaresimale a margine della visita – inserito in un bellissimo quadro naturalistico. Luoghi come questi interpretano nel migliore dei modi quel principio di uguaglianza sancito magistralmente dalla nostra Costituzione, rendendo concreto uno stile di fare impresa che non persegue in maniera esclusiva l’arricchimento personale ma che è capace di costruire ponti nella diversità. L’impegno nel campo della disabilità è, infatti, la chiave necessaria per leggere questo mondo e vivere una esperienza sana sotto ogni punto di vista. Sana per la genuinità, ricchezza e località dei prodotti alimentari proposti. Sana per la connotazione ambientale dei luoghi. Sana per la verità delle relazioni proposte”.

“In questi giorni, inoltre, – scrive il capogruppo – ‘Rurabilandia’ ha integrato la dimensione sociale all’arte. I ragazzi del Centro, infatti, stanno svolgendo un laboratorio artistico con il maestro internazionale, Mark Kostabi, musicista e pittore di talento non nuovo alle collaborazioni con questa realtà”.

“Non smetterò mai di proporre e immaginare modelli di sviluppo che uniscano amore per l’ambiente, per il territorio e per la vita – dice infine Quaresimale – La mia azione politica si nutre di relazioni e cerca di tirar fuori il meglio di questo Abruzzo, affinché i giovani, soprattutto, accolgano nuove sfide in settori che magari non avevano preso in considerazione. Il mio lavoro politico e legislativo sarà sempre a disposizione di tutti quelli che si vogliono impegnare in linea con questa visione”.

Download in PDF©