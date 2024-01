QUARTIERE RANCITELLI: PROSEGUONO I CONTROLLI PREVENTIVI DISPOSTI DAL PREFETTO DI PESCARA

PESCARA – Sono proseguite le attività di controllo del territorio disposte, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dal Prefetto Ferdani, d’intesa con il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune di Pescara, al fine a prevenire e contrastare i fenomeni criminosi nel capoluogo.

Nel quartiere Rancitelli, in particolare, è proseguito l’impegno e l’attività delle Forze dell’Ordine con operazioni che sono state rivolte a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti con operazioni, quali quella che nei giorni scorsi ha portato all’individuazione e all’ arresto della responsabile di una attività di spaccio e che anche nella giornata di ieri ha prodotto diversi controlli nei confronti di persone autori di tale specifico reato con il sequestro delle sostanze rinvenute nella circostanza.

Inoltre, il dispositivo assicurato nel quartiere anzidetto, composto da operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, ha rivolto particolare attenzione anche alla prevenzione e alla repressione dei reati di criminalità diffusa e dei reati di natura predatoria, con particolare riguardo alle aree centrali del Capoluogo. Obiettivo principale di tale operazione è stata la predisposizione di posti di controllo per l’identificazione di persone e il controllo di veicoli, borse e bagagli e l’effettuazione di perquisizioni personali e locali oltre al controllo di esercizi pubblici. I servizi svolti dalle Forze dell’Ordine negli ultimi due giorni estesi anche ad altri quartieri della città hanno portato alla identificazione di 351 persone ( 65 già con pregiudizi di polizia ) oltre al controllo di 212 veicoli.

Anche nel resto della Provincia le Forze di Polizia hanno proseguito nell’azione di prevenzione e repressione dei reati in genere predisponendo controlli con impiego di pattuglie che hanno effettuato diversi servizi di perlustrazione e pattugliamento che hanno portato alla identificazione per l’intera provincia, di n. 395 persone e n.270 veicoli. Le attività svolte consentono di svolgere una attività di presidio del territorio per scongiurare ulteriori attività delittuose.

Il Prefetto ha ringraziato le Forze di Polizia e la Polizia locale di Pescara per la professionalità ed il lavoro svolto finalizzato ad assicurare la piena tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica e a contrastare le forme di illegalità che suscitano maggiore allarme tra la popolazione ed ha ribadito l’importanza di un approccio che coinvolga tutti i soggetti Istituzionali e gli Enti interessati per raggiungere obiettivi condivisi .