QUARTO LOTTO TERAMO MARE: D’ANNUNTIIS, “TRACCIATO PREVISTO DALL’ANAS E’ IL MIGLIORE”

PESCARA – “In merito al IV lotto della Teramo-Mare, si rende necessario ribadire che la Regione Abruzzo ha fatto tutto quanto possibile per valutare tracciati alternativa. Infatti, in una riunione tenuta all’Aquila, a seguito di richiesta puntuale del presidente Marsilio e nel più ampio spirito di collaborazione istituzionale, ANAS si prese l’onere di valutare un tracciato alternativo rispetto a quello già definito, con l’auspicio comune di poter meglio corroborare le esigenze tecnico-funzionali di realizzazione dell’asse viario con quelle del territorio interessato”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis.

“Il Comune di Roseto degli Abruzzi sollecitava la costruzione di un argine sulla destra idrografica del fiume Tordino, sul quale poi ‘adagiare’ la nuova arteria stradale. Dopo attente verifiche, l’Anas ha confermato che la soluzione di tracciato attualmente prevista è quella migliore.

Quando si è insediata la Giunta Marsilio, il quarto lotto era ancora in fase di progettazione e le risorse stanziate non erano sufficienti alla sua realizzazione: abbiamo proceduto, quindi, a reperire ulteriori fondi, al fine di garantire il completamento dell’intervento, nell’interesse della viabilità e della sicurezza dei cittadini”, aggiunge D’Annuntiis.

“Il tempo delle polemiche deve lasciare spazio a quello dei fatti: continuare ad ipotizzare, dopo vent’anni, soluzioni alternative non concrete significa solamente non voler portare a termine un’opera fondamentale ed attesa da tutta la Provincia di Teramo. Un’opera che non può essere più procrastinata ed utile a migliorare la qualità della vita dei cittadini e la competitività del territorio”, conclude l’assessore.