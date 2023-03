QUATTRO ANNI DI GIUNTA MARSILIO: LIRIS, “RISULTATI TANGIBILI OLTRE SLOGAN”

L’AQUILA – “Il risanamento del bilancio regionale certificato dagli organi di controllo, per una delega molto spinosa e poco gratificante dal punto di vista del consenso ma molto significativa per il futuro dell’ente, così come le scelte compiute a favore delle aree interne, penso ad esempio al riconoscimento di nuove aree Snai, ai passi in avanti fatti per la banda larga nei comuni montani, o l’impegno profuso a favore dello sport e dell’impiantistica. I primi quattro anni della Giunta regionale di centrodestra guidata da Marco Marsilio raccontano di risultati mai raggiunti prima e pongono le basi per la conferma dell’amministrazione alle elezioni del prossimo anno”.

Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, fino al dicembre scorso assessore regionale a Bilancio, Personale, Aree interne e sport.

“La legislatura, che si avvia al suo ultimo scampolo, ha rappresentato una netta discontinuità con il passato”, aggiunge, “restituendo all’Abruzzo un ruolo da protagonista in Italia e facendola uscire dai periodi bui di fondi non spesi, debiti monstre e sanità in affanno”.

“Il lavoro che ha avviato il mio assessorato, oggi portato avanti dal collega Mario Quaglieri che ringrazio, ha consentito il riallineamento contabile dell’ente, il ripianamento integrale del disavanzo relativo all’esercizio 2014 pari ad oltre 510 milioni di euro ed ammortizzato per il 50% circa il disavanzo 2015 pari ad oltre 88 milioni di euro, nessun ulteriore disavanzo registrato rispetto alle annualità precedenti pur dovendo fronteggiare l’emergenza pandemia”.

“In squadra con il resto della Giunta e con il presidente Marsilio sono poi stati prodotti risultati tangibili come il progresso nella spesa dei fondi europei, l’ottenimento di risorse per edilizia sanitaria e scolastica, la cantierizzazione di infrastrutture strategiche e la progettazione di altre”, conclude Liris.