“QUATTRO ANNI DI LAVORO SENZA CONFINI”: DOMANI A PESCARA MARSILIO TRACCIA BILANCIO LEGISLATURA

PESCARA – “4 anni di lavoro senza confini – Traguardi raggiunti e sfide future”. È l’evento che, domani venerdì 31, nel padiglione Becci del porto turistico del Marina di Pescara, vedrà il Presidente della Regione, Marco Marsilio, affiancato dagli assessori e dal sottosegretario alla Presidenza, tracciare un bilancio di quasi 1400 giorni di governo alla guida dell’amministrazione regionale abruzzese.

L’appuntamento è per le ore 10:15. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pescara, Carlo Masci, e del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, alle 10:45 saranno proiettate delle video interviste agli assessori della Giunta Marsilio mentre alle 11:15 è in programma l’intervento di Adriano Giannola, presidente di SVIMEZ – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno. Alle 11:40 sarà proiettato un video sui quattro anni di Giunta regionale mentre alle 11:45 è previsto l’intervento conclusivo da parte del presidente Marsilio.