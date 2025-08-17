QUATTROR ENTRA IN NEXT DIFFERENT CON 20 MILIONI, COLPACCIO GRUPPO SAE, 5 ABRUZZESI PROTAGONISTI

L’AQUILA – Attraverso un aumento di capitale da 20 milioni di euro, il fondo di private equity QuattroR di Milano investe in Next Different, il nuovo player nazionale della comunicazione integrata controllato dal Gruppo Sae presieduto dell’imprenditore aquilano Alberto Leonardis.

L’operazione, soggetta ai consueti processi autorizzativi Antitrust e Golden Power, si completerà dopo l’estate, e sarà un altro colpaccio per il gruppo Sae, che in pochi anni si è affermato come player di punta dell’editoria italiana con l’acquisizione di Paese Sera, il Tirreno, la Nuova Sardegna, le Gazzette di Reggio, la Gazzetta di Modena la Nuova Ferrara e la Provincia Pavese oltre a quotidiani verticali come Mamme Magazine ed Erasmag.

Va poi evidenziato che nell’importante operazione sono protagonisti, con ruoli apicali nella nuova compagine e nei rispettivi ruoli, ben cinque abruzzesi: oltre a Leonardis, Donato Iacovone, presidente di Next different, Pasquale Marchese, consigliere con delega ad efficientamento e sviluppo del Gruppo Sae, Massimo Briolini, responsabile area finanziaria di Gruppo Sae, l’avvocato Marco Racano, responsabile area legale del Gruppo Sae.

Next Different è nata nell’autunno 2024, dalla fusione di Next14 e Different, sotto la regia di Gruppo Sae, con un investimento complessivo di 29 milioni di euro in aumento di capitale, e che ha chiuso il 2024 con oltre 75 milioni di ricavi.

Ha oltre 270 dipendenti in organico, dispone di 50 milioni di spazi media nei canali tradizionali, come televisione, radio, stampa, fino al digitale a tutta la parte di e-commerce, con una presenza anche all’interno della galleria del centro commerciale degli outlet. Produce contenuti social, spot, documentari, serie televisive. Ha a disposizione l’istituto di ricerca Emg, noto per realizzare gli exit poll elettorali per la Rai.

A luglio Next different è entrata nel consorzio Unita, per concorrere nel mercato PA ,con altre quattro importanti società come Apogeo Group, Esclusiva, Jump Comunicazione, e SocialCom Italia, che tutto insieme già macina oltre 110 milioni di euro di fatturato aggregato, con più di 400 professionisti coinvolti e oltre 600 clienti gestiti.

Una crescita già verticale che ora avrà ulteriore impulso con l’ingresso QuattroR, società di gestione del risparmio nata nel 2016 che gestisce un fondo di oltre 700 milioni di euro, partecipata anche da CDP, si è specializzata in investimenti per il rafforzamento di aziende italiane con importanti progetti di sviluppo. I sottoscrittori del fondo QuattroR sono primari investitori istituzionali italiani. Presidente è Flavio Valeri, amministratore delegato Francesco Conte ed altro azionista Stefano Cassina che ha seguito in prima persona l’operazione.

L’ingresso del fondo è finalizzato all’ acquisto di un altro target con un fatturato di 50 milioni circa.

L’accordo di partnership prevede la stabilità dell’attuale leadership team di Next different, composto da Donato Iacovone, presidente, lo stesso Leonardis, vicepresidente esecutivo, dagli amministratori delegati, con deleghe di sviluppo, Davide Arduini, e deleghe gestionali, Marco Ferrari, Andrea Cimenti e Roberto Calzolari, ad rispettivamente delle aree Agency e Media.

La finalizzazione dell’operazione avverrà a valle della costituzione di una nuova legal entity Next Different spa, derivante dalla fusione dell’attuale controllante Sae Communication con Next14 spa e Different spa, come detto le due società operative che a novembre 2024 hanno dato vita al progetto di creazione del primo polo italiano della comunicazione integrata.

A seguito della prossima acquisizione e con il lancio di Paese Sera Gruppo Sae consolidera circa 180 milioni di fatturato diventando uno dei primi editori d’ Italia.

Nell’ambito dell’operazione, Next Different è stata assistita da Clearwater come advisor finanziario, con il supporto di Massimo Briolini, cfo di Gruppo Sae e Pasquale Marchese, consigliere con delega ad efficientamento e sviluppo sempre del Gruppo Sae; da Paolo Mordenti dello Studio Mordenti e, per gli aspetti legali dell’accordo, da LCA Studio Legale con un team guidato dall’equity partner Riccardo Sismondi, affiancato dal mid associate Gianmarco Corradi e dai trainee Fabrizio Miceli e Ginevra Losi.

L’operazione è stata coordinata da Marco Racano, responsabile area legale del Gruppo Sae, Francesco Di Ciommo dello Studio Legale Di Ciommo & Partners e Amft avvocati, con un team composto dai partner Alberto Crivelli e Nicholas Parati, e dalla trainee Federica Meloni.

Il fondo QuattroR è stato assistito da Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking).

Gli aspetti legali sono stati curati da Simmons & Simmons, con un team guidato dal partner Andrea Accornero, affiancato dal counsel Moira Gamba e dall’associate Ida Montanaro.

Per la consulenza fiscale, QuattroR si è affidata allo studio Spada Partners, con un team guidato dal partner Luca Zoani e dall’associate Pasquale Miracolo.

Deloitte ha agito in qualità di advisor per gli aspetti di due diligence finanziaria, legale e giuslavoristica.