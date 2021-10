“QUESTO E IL ‘RAGNO MAGNOTTA”, SU FOCUS L'”ARANEUS MITIFICUS” PRENDE IL NOME DEL BIDELLO AQUILANO

L’AQUILA – E fu così che Mario Magnotta, il leggendario bidello aquilano vittima di epici scherzi telefonici ai suoi danni, finì su Focus, famosissimo mensile scientifico.

Sulla pagina Facebook del mensile, si parla di un ragnetto: “Il suo vero nome è Araneus mitificus – viene spiegato nel post – è un ragnetto della famiglia Araneidae, che vive tra l’India e le Filippine. Niente di speciale, se non il suo aspetto abbastanza curioso: in rete qualcuno lo ha ribattezzato ragno Pringles (si capisce il perché!). Anche a voi questo ragnetto fa venire in mente qualcuno? (In redazione da noi c’è chi lo ha chiamato ragno Magnotta, senza dare tante spiegazioni agli altri…)”.

E in effetti, la somiglianza con l’indimenticabile Mario, scomparso nel 2009, tre mesi prima del terremoto che distrusse la sua L’Aquila, è impressionante.

Insomma, dopo il fumetto “Magnotta Wars” a lui ispirato, ecco che arriva la ‘nomina’ in ambito scientifico. Complimenti a chi, nella redazione di Focus, conosce il “signor Magnotta”. (r.s.)