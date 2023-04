QUESTURA L’AQUILA IN FASCIA ALTA: I DUBBI DEL SIULP, “NECESSARIO POTENZIARE L’ORGANICO O ILLUSIONE”

L’AQUILA – “Il Consiglio dei Ministri ha finalmente restituito alla provincia dell’Aquila una Questura di prima fascia che sarà diretta, come avveniva fino a pochi anni fa, da un Dirigente Generale, massima qualifica della Polizia di Stato”. Lo dichiara Annalisa Tracanna segretario Siulp L’Aquila.

“Il Governo”, prosegue, “ha riconosciuto l’importanza strategica della città e della regione Abruzzo, prevedendo sul nostro territorio una Questura di rango ove approderanno le professionalità più elevate dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. La tutela dei cittadini e dei territori, tuttavia, non è garantita solamente da chi riveste il ruolo di Autorità di Pubblica Sicurezza o dalla catena dirigenziale. Senza lo strumento principe – le donne e gli uomini in uniforme – non c’è sicurezza. Se manca chi risponde alle chiamate dei cittadini, chi interviene per sedare le minacce e le violenze e chi corre per portare i soccorsi di ogni genere, la sicurezza resta solo un’illusione o semplicemente uno slogan.

“Dobbiamo tenere alta la vigilanza, assieme a tutte le istituzioni cittadine – continua la sindacalista – affinché l’elevazione di livello della Questura dell’Aquila non si traduca solamente in un ulteriore posto di funzione dove far passare i dirigenti di Polizia più illuminati per arricchire il loro curriculum professionale al solo appannaggio della loro carriera, ma sia il presupposto per potenziare l’organico previsto e i mezzi, per contrastare le crescenti forme di criminalità già strutturate sul territorio e quelle nascenti. Se la previsione, a nostro avviso incauta ed estemporanea della riorganizzazione degli uffici periferici della Pubblica Sicurezza, tra i quali le Questure, non sarà rettificata, come richiesto dal Siulp anche a livello nazionale, il nuovo assetto della questura aquilana potrebbe contare solamente su 89 colleghi del ruolo Assistenti ed Agenti – cioè, coloro che sono in prima linea, tutto il giorno, tutti i giorni, sulle volanti e nelle sale operative”.

“In questo momento si fa davvero fatica a mettere un numero sufficiente di equipaggi sul territorio, causa anche l’età media dei poliziotti che all’Aquila è tra le più elevate d’Italia. Oggi sono previsti 126 Assistenti e Agenti, ma se le cose non dovessero cambiare al meglio, L’Aquila perderà 37 uomini del ruolo cardine per assicurare giorno e notte il pronto intervento e il soccorso pubblico. Se questo dovesse accadere, non servirà acume culturale o politico per capire che la sicurezza della città sarà a forte rischio e potrebbe solo peggiorare. Nonostante l’elevazione del livello della Questura”.