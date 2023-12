“QUI IN ABRUZZO”: DOMANI A ROMA LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME

ROMA – Domani, venerdì 22 dicembre, la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in via della Dogana Vecchia 29 a Roma, ospiterà la presentazione del volume “Qui in Abruzzo”.

“Un’iniziativa – si legge in una nota – fortemente voluta e promossa dal senatore Guido Quintino Liris, sempre attento alla valorizzazione del territorio”.

L’evento, che avrà inizio alle ore 11, vedrà, oltre all’intervento del senatore Liris, quelli del rettore dell’Università degli Studi di Teramo, il professor Dino Mastrocola, dell’editore Paolo de Siena, dell’autrice dei testi Roberta Di Pascasio e dell’autore delle fotografie Giancarlo Malandra. A moderare l’incontro – al quale parteciperanno i sindaci e amministratori delle località interessate al progetto editoriale – sarà il giornalista Daniele Imperiale.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul link https://webtv.senato.it e sul canale ufficiale YouTube del Senato Italiano.