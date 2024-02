QUINDICI TURISTI INTOSSICATI IN MARSICA DOPO UNA CENA A BASE DI CINGHIALE: INDAGANO NAS E ASL

AVEZZANO- Quindici turisti sono rimasti intossicati dopo una cena a base di cinghiale in una località turistica della Marsica in provincia dell’Aquila. Lo riferisce il Centro precisando che sono state avviate indagini da Asl e Nas e che la comitiva è tornata in Puglia dopo avere presentato una denuncia visto che sette persone sono finite in ospedale per disturbi intestinali ma anche febbre.

Nel mirino, inevitabilmente, il locale nel quale sono stati serviti i pasti. Il malessere, comunque, dovrebbe sparire in meno di una settimana. Comunque sono in corso accertamenti con riscontri e analisi.