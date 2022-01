QUIRINALE: AL VIA CHIAMA PER ELEZIONE CAPO STATO, SI PARTE CON BOSSI

ROMA – Al via la chiama per la prima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica.

Primo ad essere chiamato Umberto Bossi. Il “senatur” fa ingresso in Aula e quindi all’interno della cabina per votare su una sedia a rotelle.

Dopo di lui il deputato M5S Leonardo Penna, secondo di una lista di parlamentari che hanno chiesto di votare per primi per giustificati motivi.

PRIMA DEL VOTO

Il primo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato si terrà dalle 15 in poi senza intesa tra i partiti e con l’unica certezza, salvo sorprese, che nelle urne finiranno molte schede bianche.

Intanto, tra i partiti continuano i confronti e gli incontri.

Questa mattina, secondo quanto si è appreso, il premier Draghi si sarebbe visto con Matteo Salvini che nel primo pomeriggio dovrebbe avere un faccia a faccia con il segretario del Pd Enrico Letta.

Oggi il quorum dei 2/3 per far scattare l’elezione del presidente della Repubblica è di 672 voti (i 2/3 dei componenti del Parlamento in seduta integrato dai delegati delle regioni).