QUIRINALE: D’ALFONSO, “MATTARELLA E’ UNA CERTEZZA PER GLI ITALIANI”

PESCARA “Mattarella è una certezza per gli italiani, per l’ordinamento repubblicano e per la continuità dell’azione di Governo. Il suo patrimonio di esperienza e di cultura istituzionale è risorsa fondamentale riconosciuta per affrontare i prossimi e non scontati passaggi della vita istituzionale del nostro Paese”.

Così il senatore abruzzese Luciano D’Alfonso, del Partito deomcraticp

“Vince l’Italia poiché il Presidente Mattarella incontra il convincimento della comunità nazionale, servita e onorata non solo negli ultimi sette anni”.