QUIRINALE, DRAGHI: “RINGRAZIO MATTARELLA PERCHE’ RIMANE”

ROMA – “Vorrei prima di tutto salutare insieme a tutto il Governo l’elezione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e ringraziarlo per la decisione di rimanere per un secondo mandato. Le priorità che ha espresso – la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del Paese – sono le stesse del Governo”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento introduttivo al Cdm odierno. Il Consiglio dei Ministri ha tributato un lungo applauso al Capo dello Stato riconfermato per 7 anni.