QUIRINALE: FOTO DI GRUPPO GRANDI ELETTORI D’ABRUZZO A MARGINE VOTAZIONE CON FUMATA NERA

L’AQUILA – Fumata nera anche al terzo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica, l’ultimo dove per raggiungere il quorum servono 673 voti. Le schede bianche sono state 412, le nulle 22, i voti dispersi 84. Presenti e votanti 978. Domani alle 11 quarta votazione, con quorum che scende alla maggioranza assoluta del plenum, pari a 505.

Impegnati in questo difficoltoso e storico appuntamento anche i grandi elettori abruzzesi.

Nella foto immortalati in una pausa del voto da sinistra, Antonio Martino, di Forza Italia, Camillo D’Alessandro, eletto nel Partito democratico, poi passato a Italia viva, e Luigi D’Eramo, della Lega, tutti e tre 45ennni. In basso, il presidente del consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, indicato dall’assemblea abruzzese come grande elettore, insieme al governatore, Marco Marsilio, di Fdi, e Sara Marcozzi, del M5S.

Con 125 preferenze il capo dello Stato Sergio Mattarella è risultato il più votato. Dopo di lui il candidato di bandiera di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto, con 114 voti; Paolo Maddalena, con 61; Pier Ferdinando Casini, con 52. Le schede bianche sono state 412, le nulle 22, i voti dispersi 84. Presenti e votanti 978. Domani alle 11 quarta votazione, con quorum che scende alla maggioranza assoluta del plenum, pari a 505.