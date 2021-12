L’AQUILA – Il Consiglio regionale sceglierà nel corso della seduta del 27 dicembre prossimo i tre grandi elettori della Regione Abruzzo che parteciperanno all’elezione del presidente della Repubblica.

Secondo quanto si è appreso, tra le fila della maggioranza di centrodestra in sella dal febbraio del 2019, la scelta ricadrà sul presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, di Fdi, e del presidente dell’Assemblea regionale, Lorenzo Sospiri, di Fi, anche se non c’è la ufficialità. Il terzo nome che sarà individuato in seno alle forze di opposizione potrebbe ricadere sul capogruppo del Movimento Cinque stelle, Sara Marcozzi.

In tal senso sono in corso trattative e valutazioni. Le altre minoranze sono rappresentate dal centrosinistra e dal gruppo Misto con il consigliere Marianna Scoccia, ex Udc.