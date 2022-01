QUIRINALE, SALVINI: “PROSSIMA SETTIMANA DALLA LEGA PROPOSTA CONVINCENTE”

ROMA – “La settimana prossima, quando si comincia a votare, la Lega come forza responsabile e di governo, adesso e nei prossimi anni, farà una proposta che penso potrà essere convincente per tanti se non per tutti”.

Così il leader della Lega, Matteo Salvini parlando del voto sul Quirinale con i cronisti fuori dal Senato. E a chi gli chiedeva quando è fissato il prossimo vertice di centrodestra ha risposto: “Ci rivediamo metà settimana”.

“Continuo a incontrare persone, ad ascoltare, a lavorare perché la scelta sia rapida. Aspettiamo che il presidente Silvio Berlusconi faccia i suoi incontri e conti, non accettiamo veti da parte di nessuno specie dalla sinistra che, a differenza degli ultimi 30 anni, non ha i numeri per scegliere da sola ma è curioso che ora che non ha i numeri, invochi il coinvolgimento di tutti”.

Ha poi ribadito che sui confronti che sta facendo non rivela nomi e dettagli: “I risultati li vedremo in Aula”.

“Spero che tutti i parlamentari positivi possano votare, non si tratta di un decreto, ma del presidente degli italiani. Spero si facciano tutti gli sforzi”, ha detto sul tema dei grandi elettori positivi al virus che potrebbero essere costretti a non partecipare.

“Lavoro a 360 gradi, sento sulle mie spalle la responsabilità della coalizione del centrodestra, gli italiani ci hanno dato la maggioranza, abbiamo onore e onere di fare una proposta che sia condivisa, io non dico no a nessuno”.

Serve “parlare di contenuti non del fatto che l’importante è che mi tengo la poltrona: non è il mio linguaggio”, ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva del patto di legislatura proposto da

Enrico Letta. “Il tema sicurezza è fuori controllo. Spero che anche con Draghi presidente del Consiglio tutti i partiti ci mettano le energie migliori”, ha aggiunto ribadendo la proposta di partecipazione dei leader a un nuovo esecutivo.