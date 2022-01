QUIRINALE, SALVINI: “STO LAVORANDO PER PRESIDENTE DONNA”

ROMA – “Sto lavorando perché ci sia presidente donna, una donna in gamba, non faccio nomi né cognomi”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini.

“Sono fiducioso. Ho avuto diversi incontri in giornata. E conto che, a breve, senza perdite di tempo, riti … sto lavorando perché ci sia un presidente donna. In gamba. Non faccio nomi e cognomi perché qualunque nome io abbia fatto nei giorni scorsi aveva un ‘no’ a pripori o,

perché se lo dice Salvini… mi taccio”.

“Il centrodestra ha mantenuto la parola, ha messo a disposizione del Paese la più alta carica dello Stato dopo Mattarella, e mi dispiace che la sinistra non sia nemmeno entrata in Aula per eleggere la prima presidente donna”.

“Adesso sto lavorando perché ci sia unione di intenti e voti e domani si chiuda, e il governo torni a lavorare in piena carica”.