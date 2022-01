ROMA – La parola alla politica. Dopo la giornata di incontri di ieri con i leader, palazzo Chigi non si pronuncia sui passaggi delle prossime ore per la corsa al Quirinale e guarda alle mosse dei partiti.

Mario Draghi ha avuto un colloquio con Matteo Salvini, reso pubblico dallo stesso leader della Lega, ma secondo quanto trapela, oggi non ci sarebbero stati altri incontri o contatti con altri esponenti delle forze politiche. Fonti di Italia Viva hanno smentito un colloquio del premier con Matteo Renzi, e non si hanno conferme di contatti con Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano.

Le trattative proseguono ma la situazione resta bloccata: il centrodestra presenta la sua proposta (Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera) ma Pd, M5S e LeU bocciano la “rosa”, non contrappongono una terna da mettere sul tavolo e chiedono a Lega, FI e FdI un incontro già domani.

“Basta tatticismi – dice Enrico Letta – chiudiamoci in una stanza a pane e acqua e troviamo una soluzione condivisa”.

Nel frattempo, l’aula conferma la seconda fumata nera, e si registrano una quarantina di voti per Sergio Mattarella. Una soluzione, quella del bis dell’attuale capo dello Stato, che continua a restare nei desideri di molti. La partita Quirinale resta infatti strettamente legata a quella del governo e alla ricerca delle soluzioni possibili nel caso in cui il premier dovesse trasferirsi al Colle.

Il capo politico dei Cinque Stelle conferma il no a Draghi: “Se abbiamo affidato a un timoniere una nave in difficoltà non ci sono le condizioni per fermare i motori, cambiare equipaggio e chiedere al timoniere un nuovo incarico. La nave è ancora in difficolta'”, ribadisce il presidente dei pentastellati.

Lo stallo c’è, una soluzione non sembra a portata di mano, almeno a breve: in attesa di una accelerazione palazzo Chigi osserva le prossime mosse dei partiti.