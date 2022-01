QUIRINALE, TORTO: “PIENA FIDUCIA NEL PRESIDENTE CONTE, MOVIMENTO COMPATTO”

ROMA – “Ancora una volta sulla stampa si leggono notizie false che hanno come unico scopo quello di colpire il presidente Conte e fare il male del MoVimento. Anche oggi, a seguito dell’assemblea dei parlamentari M5S che ha visto una grande compattezza intorno alla figura del presidente Conte, continuo a leggere ricostruzioni fantasiose che ci dipingono come ‘spaccati’. L’unica verità emersa dall’assemblea di ieri è che i gruppi parlamentari hanno piena fiducia in Giuseppe Conte e a lui hanno conferito il mandato per le trattative sul Colle”.

Così la parlamentare Daniela Torto, capogruppo in commissione Bilancio a Montecitorio.

“E’ impensabile – prosegue – che certe scelte così complesse e frutto di processi anche molto discreti possano essere oggetto di continue consultazioni e assemblee. E sarebbe altrettanto inaccettabile che fossimo proprio noi parlamentari a mettere in dubbio la figura di Giuseppe Conte, votato da tutti gli iscritti come presidente, con critiche e distinguo che non possono far altro che indebolire la posizione del Movimento 5 Stelle. Al Paese non servono nuovi scossoni, ma stabilità ed equilibrio nelle scelte. Ecco perché ritengo sia indispensabile essere compatti intorno a un uomo che ha dimostrato a tutta l’Italia le sue capacità, la sua autorevolezza e la sua etica istituzionale. Siamo una forza politica matura ed è il momento dì dimostrarlo”.

“Sono sicura – conclude Torto – che il presidente Conte saprà lavorare per indicare un alto profilo istituzionale, compatibile con le nostre caratteristiche e valori. Inoltre, spero sinceramente che il dibattito politico possa finalmente tenere in considerazione anche la candidatura di una donna al Quirinale. L’Europa anche in questo è molto avanti a noi e siamo chiamati a fare questo passo in avanti di civiltà”.