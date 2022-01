QUIRINALE, VOTI CROSETTO SUPERANO NUMERO ELETTORI FDI

ROMA – Fratelli d’Italia può contare su 63 voti: 21 senatori, 37 deputati e 5 delegati regionali, per un totale di 63 voti. Ma a spoglio del terzo scrutinio ancora in corso, i voti per Guido Crosetto superano di molto i numeri di FdI, attestandosi a oltre 100 voti, quindi un “sorpasso” per ora di almeno una quarantina di voti.

“Sono commosso, grazie, onorato”, dice Crosetto rispondendo ai giornalisti.

Per Crosetto i voti dello spoglio per il Colle e le preferenze che ha raccolto dimostrano “la capacità del centrodestra, se volesse, di prendere voti anche fuori dal centrodestra”.