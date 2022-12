QUOTIDIANO IL CENTRO: ODG, “REDATTORI DENUNCIANO LIMITAZIONI AUTONOMIA E INGERENZE ESTERNE”

L’AQUILA – “Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, dopo aver esaminato il documento dei redattori de “Il Centro”, esprime preoccupazione per le affermazioni che vi sono contenute riguardanti l’autonomia professionale che in alcuni casi è risultata minata”.

Lo scrive Stefano Pallotta, presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, facendo riferimento ad una lettera inviata dall’Assemblea dei giornalisti del quotidiano abruzzese.

Nello stesso documento, spiega poi Pallotta, l’assemblea “ha ritenuto di rimarcare la necessità di mantenere separata l’informazione dagli interessi esterni, da qualsiasi parte essi provengano. La redazione chiede, in sostanza, di poter continuare a lavorare in autonomia e in serenità, nell’interesse dell’informazione abruzzese e dei lettori”.

“Si tratta di affermazioni che non possono non sollevare allarme nell’Organo di autogoverno della categoria i cui principi ispiratori risiedono proprio nella difesa della libertà dell’informazione. Il Consiglio dell’ordine esprime solidarietà ai colleghi del quotidiano e si rende disponibile per tutte le iniziative che i redattori del Centro intendano mettere in campo in difesa della loro autonomia e indipendenza professionale nell’interesse della collettività”, conclude Pallotta.