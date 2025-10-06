RACCOLTA DIFFERENZIATA: ASM, ARRIVANO DUE ECOISOLE A VILLA SANT’ANGELO

L’AQUILA – L’Asm, Aquilana società multiservizi SpA, in accordo con l’Amministrazione comunale di Villa Sant’Angelo posizionerà domani, martedì 7 ottobre, due ecoisole per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Le Ecoisole – viene spiegato in una nota – saranno attive entro la settimana e le utenze di Villa Sant’Angelo potranno servirsene per smaltire i propri rifiuti in modalità differenziata. Sono dotate di 5 bocchette dove inserire i rifiuti differenziati, che si aprono dopo la lettura del codice fiscale e sfiorando il lettore ottico posizionato sotto la bocchetta.

Nelle Ecoisole si smaltiscono carta e cartone (strappato in piccoli pezzi), plastica e metalli, organico e bioplastiche, vetro e indifferenziato, lateralmente si trovano piccole bocchette per le pile esauste, farmaci scaduti, e piccoli Raee (es. telefonini).

Per poter conferire i rifiuti differenziati presso l’Ecoisola i cittadini potranno usare la propria tessera sanitaria e/o Codice Fiscale, passando la barra magnetica nel lettore o posizionare il codice numerico della tessera sul lettore.

All’interno ci sono dei sensori ottici che permettono, da remoto all’Asm di verificare il livello del conferimento dei rifiuti ed allertare l’intervento di svuotamento.

Le Ecoisole per il proprio funzionamento sono dotate di pannelli solari e per un accurato controllo, sono provviste di telecamere di sorveglianza, in caso di necessità sarà possibile inviare il video alle autorità competenti.

“Un segno di continua e fattiva collaborazione tra noi e Asm Spa L’Aquila, un supporto ai cittadini delle seconde case, e una aiuto concreto ai residenti, in modo che tutti possano smaltire, in modo separato e corretto i rifiuti prodotti, qualora non possano effettuarlo tramite la raccolta porta a porta”, commenta Domenico Nardis, sindaco di Villa Sant’Angelo, di cui è stato primo cittadino anche il sindaco dell’Aquila e presidente dell’Anci Abruzzo Pierluigi Biondi.

Le caratteristiche tecniche delle Ecoisole sono:

– Superficie occupata circa 15 mq;

– N. 5 contenitori da lt 1.100;

– Lettore per apertura portellone;

– Telecamere di controllo.

– Pannelli solari

Dimensioni:

6.25 metri di lunghezza;

2.35 metri di larghezza;

2.10 metri di altezza;