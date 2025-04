RACCOLTA DIFFERENZIATA: DAL 7 AL 13 APRILE ASM TRA I PROTAGONISTI DELLA PAPER WEEK DI COMIECO

L’AQUILA – Torna per la V edizione la Paper Week, la campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e la media partnership di Rai Tgr.

L’Asm Spa L’Aquila è tra i PaperWeeker, che hanno accettato di inserire i loro eventi dedicati alla raccolta della Carta e del Cartone all’Aquila e nei comuni che fanno parte della compagine sociale.

Dal 7 al 13 aprile 2025 i cittadini di tutta Italia potranno approfondire il grande tema della raccolta differenziata di carta e cartone e scoprire l’enorme valore della filiera del riciclo attraverso visite guidate, mostre, convegni, laboratori creativi, spettacoli ed eventi su tutto il territorio nazionale.

Un’opportunità unica per sensibilizzare grandi e piccoli sul valore e l’importanza di una corretta gestione dei materiali cellulosici che vedrà centinaia di eventi sparsi su tutto il territorio nazionale, tra cui mostre, attività didattiche e progetti creativi con la partecipazione di scuole, associazioni, artisti, gestori della raccolta, Comuni. Sono questi alcuni dei Paperweeker, le realtà che per una settimana diventeranno “ambasciatori del riciclo” convogliando nel palinsesto della manifestazione iniziative spontanee che si aggiungono a quelle già previste da Comieco. Una rete che nel corso degli anni si è fatta sempre più nutrita e attiva come confermano i numeri.

L’ASM Spa L’Aquila è tra le realtà che hanno deciso di raccogliere l’appello di COMIECO a farne parte con iniziative speciali per raccontare il mondo della carta (e del suo riciclo) con punti di vista inediti e originali.

Tra le iniziative di L’ASM SPA L’Aquila uno spot per i social, uno per i maxi schermi in tutta la città dell’Aquila, e diversi Spettacoli dedicati ai Bambini e un grande Gioco dell’Oca Green.

Per l’apertura della Paper Week in collaborazione con il Comune di San Pio delle Camere un grande gioco dell’Oca GREEN è stato predisposto nella palestra della scuola, mentre giovedì 10 aprile i bambini di Casetta Fantasia in collaborazione con AFM SpA L’Aquila assisteranno ad un divertente spettacolo ed impareranno tanti piccoli giochi.

Il programma completo della Paper Week è disponibile sul sito comieco.org.