RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ABRUZZO: CHIETI ESULTA, “PRIMI TRA I CAPOLUOGHI, UN GRAZIE AI CITTADINI”

CHIETI – La città di Chieti è il primo dei capoluoghi di provincia abruzzesi per raccolta differenziata. Un primato in crescendo, il trend è sempre positivo, segno che la comunità bene conosce il valore del patrimonio cittadino e che collabora attivamente e fattivamente alla tutela del decoro e alla pulizia”, così il sindaco e l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto.

“In virtù di questa sensibilità dei cittadini, che ringraziamo, abbiamo raggiunto il 71.16 per cento di raccolta differenziata in base ai dati dell’Osservatorio Abruzzo, Progetto della Fondazione Openpolis, Etipubblica, Fondazione Hubruzzo, Gran Sasso Science Institute e Starting up– sottolineano gli amministratori – un dato più che confortante e che si innesta al meglio anche nella percentuale della provincia di Chieti, anch’essa prima delle province abruzzesi per i risultati. Il cammino da fare ci porta verso una maggiore attenzione al pubblico decoro, cosa per cui chiediamo un supporto di ascolto da parte della cittadinanza, affinché non solo nelle case vigano le regole, ma anche sulle strade, dove è possibile fare la differenziata e, grazie alle isole ecologiche, farla a qualsiasi ora e giorno. In questi due anni abbiamo fatto ulteriori passi avanti, con l’obiettivo di arrivare alla maggiore percentuale possibile. Con Formula abbiamo potenziato il servizio, con maggiori isole e con una risposta più dinamica anche alle istanze che ci arrivano dalla città”.