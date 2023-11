“RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CAOS”: PETTINARI AL SIT-IN A PESCARA IN VIA MAZZARINO

PESCARA – “Sempre al fianco dei cittadini, anche questa mattina in via Mazzarino, per far sentire le loro rimostranze sulla pessima gestione della raccolta differenziata in città, e in particolar modo nel quartiere di Portanuova. La mancanza di bidoncini adeguati, infatti, sta trasformando le strade in lunghe pattumiere, in cui vengono a cibarsi animali e insetti. I cittadini sono esausti. Ho già segnalato questo problema e proposto la realizzazione di piccole isole ecologiche condominiali per proteggere i rifiuti dagli animali e attivare l’istallazione di telecamere nell’area per scovare e multare gli incivili che si sbarazzano dei rifiuti in maniera illegale. Un problema, quello della raccolta differenziata, che fa il paio con altre situazioni al limite nella zona sud della città. Un gruppo di commercianti infatti mi scrive esasperato perché Via Pepe, dopo ormai quasi 2 anni di lavori, vede ancora negozi transennati con tutti i disagi economici che questo comporta”: ad affermarlo è il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che questa mattina ha partecipato a un sit-in cittadino in via Mazzarino.

“A oggi – continua Pettinari su via Pepe – i negozi sono transennati da ormai 3 settimane, a quanto pare in attesa che vadano a coprire con resina colorata l’asfalto della nuova piazzetta, dove i vecchi pini sono stati sostituiti da piante minuscole e per metà già morte poiché, a quanto ci riferiscono, nessuno è mai andato ad annaffiarle. Tutto questo a ridosso delle feste natalizie che sono un momento di fondamentale importanza per i commercianti. Infatti in centro si sono fermati i lavori per il Natale, mentre nella periferia si transenna ma non si lavora. E come se non bastasse, la nuova illuminazione, ormai pronta da diversi mesi, ancora non è accesa; durante le piogge i locali si allagano, nonostante i lavori dell’Aca; i posti auto sono stati dimezzati; il marciapiede è sporco: il degrado più totale, in una via che prima di questa amministrazione era un giardino per l’ingresso in zona Pineta”, conclude.