RACCOLTA FIRME PRO FORZE DELL’ORDINE: LEGA, “SULMONA RISPONDE PRESENTE”

SULMONA – “Sulmona ha risposto presente firmando in massa a sostegno delle forze dell’ordine e delle nostre proposte al DDL sicurezza.” Lo dichiara in una nota il coordinamento territoriale Valle Peligna-Alto Sangro della Lega.

“Siamo soddisfatti – continua la nota- di come i cittadini abbiano compreso e condiviso l’impegno che stiamo portando avanti concretamente a difesa di chi rischia quotidianamente la propria vita per la sicurezza di tutti. La Lega si dimostra ancora una volta voce dei cittadini e partito del fare.”

“Tra le proposte al DDL sicurezza, già approvato alla Camera, ricordiamo: l’introduzione delle body cam per garantire maggiore trasparenza e protezione contro le accuse infondate; una tutela legale adeguata per le forze dell’ordine, i militari e i vigili del fuoco, con un risarcimento fino a 10.000 euro per ogni fase del procedimento legale; pene più severe per reati di violenza, minacce e lesioni contro i pubblici ufficiali, per tutelare la dignità di chi indossa la divisa; sanzioni più severe per prevenire rivolte in carcere e nei centri di accoglienza; e l’estensione dell’uso del taser a tutte le forze dell’ordine a livello nazionale.”

“Siamo e saremo sempre dalla parte delle forze dell’ordine” – concludono i referenti locali del partito di Matteo Salvini.