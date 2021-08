RACCOLTA FIRME REFERENDUM GIUSTIZIA, ZENNARO: “IN ABRUZZO GAZEBO ANCHE QUESTO FINE SETTIMANA”

L’AQUILA – “Abbiamo superato la soglia delle seicentomila firma in tutta Italia e anche questo fine settimana sarà possibile sostenere il referendum recandosi ai gazebo e ai banchetti promossi dalla Lega. È sufficiente avere con sé un documento di riconoscimento, come la carta d’identità, la patente o il passaporto. Ricordiamo anche che, oltre che ai gazebo, i moduli sono a disposizione per la firma in tutti i comuni della provincia di Teramo e dell’Abruzzo”.

Spiega Antonio Zennaro, deputato Lega e referente regionale per il referendum.

I sei referendum sulla giustizia riguardano la riforma del Csm, contro il “correntismo” e il condizionamento della politica sulla giustizia; la responsabilità diretta dei Magistrati, per scongiurare abusi, azioni dolose o gravi negligenze; l’equa valutazione dei Magistrati, estendendo ai rappresentanti dell’Università e dell’Avvocatura nei Consigli giudiziari la possibilità di avere voce in capitolo nella valutazione dei magistrati, che oggi si giudicano da soli; la separazione delle carriere dei Magistrati, per garantire a tutti un giudice veramente “terzo” e trasparenza nei ruoli; limiti agli abusi della custodia cautelare, per una giustizia giusta ed un equo processo per tutti, facendo in modo che possano finire in carcere prima della conclusione del processo soltanto gli accusati di reati gravi; l’abolizione del decreto Severino, per togliere la sospensione o decadenza automatica e restituire ai giudici la facoltà di decidere se applicare o meno l’interdizione dai pubblici uffici di sindaci e amministratori locali.