RACCOLTA FONDI CON “CULTURAQUILA” PER PROGETTO WWF “URBAN NATURE: LA NATURA SI FA CURA”

L’AQUILA – Una raccolta fondi finalizzata alla creazione di spazi naturali all’interno dei reparti pediatrici italiani.

Si tratta di Urban Nature, giunta alla sua VII edizione: un’iniziativa promossa dal Wwf per rendere evidenti a chi vive nelle città italiane il valore della natura e la necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, riconoscendo la centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche e di promuovere azioni virtuose agite da amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

La manifestazione “Urban Nature: la natura si fa cura” 2023 si svolgerà il 7 e 8 ottobre 2023 con l’impegno di CulturAQuila. Un grande evento di sensibilizzazione e raccolta fondi che vedrà migliaia di volontari presenti in circa 1.700 piazze in tutta Italia. Durante l’evento il pubblico verrà invitato a entrare nel sito dell’associazione tramite l’inquadratura di un codice Qr al fine di prendere conoscenza del progetto e verrà chiesto un contributo minimo di 14 euro per la sua realizzazione, a fronte del quale verrà consegnata, in vaso di carta riciclata, una pianta di felce, una delle piante più antiche del pianeta, tra le prime ad adattarsi alla vita sulla terraferma e fondamentale per l’equilibrio biologico della foresta.

Il pomeriggio di sabato 7 ottobre i volontari saranno presenti all’Aquila, ai Quattro Cantoni, dalle 16 alle 20, mentre domenica 8 ottobre al parco del Castello dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 18. Inoltre, domenica 8 ottobre, proprio per sensibilizzare e rimarcare l’importanza della natura all’interno degli ambienti urbani, ci sarà una passeggiata a cura di CulturAQuila, gratuita e aperta a tutti, tra i parchi cittadini.