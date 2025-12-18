RACCOLTA RIFIUTI AGRICOLI A FOSSACESIA: NUMERI IN CRESCITA E IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITA’

FOSSACESIA – Successo per la giornata di raccolta dei rifiuti agricoli svoltasi presso l’area della Cantina Sociale Sangro, che ha visto la partecipazione di 150 aziende agricole, confermando un trend positivo in costante crescita sia per numero di utenti coinvolti sia per quantità di materiali conferiti. I dati parlano chiaro: 1.450 chilogrammi di contenitori di fitofarmaci, 2.300 chilogrammi di plastica e polistirolo e 500 chilogrammi di olio esausto raccolti e avviati a corretto smaltimento.

L’iniziativa, promossa con il supporto del Comune di Fossacesia (Chieti), rientra in un percorso strutturato che da anni vede l’Amministrazione Comunale impegnata nelle politiche di sostenibilità ambientale e nella gestione virtuosa dei rifiuti, grazie anche al servizio svolto dalla società pubblica partecipata Ecolan, punto di riferimento per il territorio.

«Questi numeri confermano l’importanza della collaborazione tra agricoltori e istituzioni per preservare il territorio», ha dichiarato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, sottolineando come la sinergia tra pubblico e privato rappresenti uno strumento fondamentale per la tutela ambientale e la qualità della vita.

Sulla stessa linea l’assessore allo Sviluppo Sostenibile dell’Ambiente, Umberto Petrosemolo, che ha evidenziato come la crescente partecipazione dimostri «una forte sensibilità verso le tematiche ambientali e un impegno concreto e condiviso per rendere Fossacesia una città sempre più sostenibile».

“L’Amministrazione comunale- ha aggiunto il sindaco- esprime infine un ringraziamento alle imprese agricole, sempre più attente e rispettose delle regole, che con comportamenti responsabili contribuiscono in maniera decisiva alla salvaguardia dell’ambiente e alla diffusione di buone pratiche sul territorio”.