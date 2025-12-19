RACCOLTA SOLIDALE NATALIZIA ALL’AQUILA: GIOVENTU’ NAZIONALE IN PRIMA LINEA PER I BISOGNOSI

L’AQUILA – Anche quest’anno Gioventù Nazionale promuove e sostiene con convinzione la raccolta solidale natalizia, un’iniziativa che affonda le proprie radici in valori morali profondi come la solidarietà, la responsabilità sociale e l’attenzione verso le fasce più fragili della comunità, soprattutto in un periodo simbolico come quello natalizio. La raccolta dei viveri di prima necessità è attiva presso il supermercato Tigre – zona Torrione e vede impegnati militanti e volontari del movimento giovanile, uniti dal desiderio di offrire un aiuto concreto a chi vive situazioni di difficoltà.

«La solidarietà non è uno slogan, ma un principio fondamentale del nostro agire quotidiano» dichiara Valerio Castellani, esponente provinciale di Gioventù Nazionale. «Attraverso questa iniziativa vogliamo dimostrare che la politica giovanile può e deve tradursi in gesti concreti, capaci di garantire un pasto caldo e beni essenziali a chi ne ha più bisogno».

Sulla stessa linea Valerio Marinangeli, responsabile cittadino di Gioventù Nazionale, che sottolinea come «il tema della solidarietà rappresenti uno dei punti cardine del nostro movimento. Essere presenti sul territorio, ascoltare i bisogni reali e offrire risposte tangibili significa rafforzare il senso di comunità e riaffermare i valori morali che guidano il nostro impegno quotidiano». Con questa iniziativa Gioventù Nazionale ribadisce la propria visione di un impegno politico e sociale che va oltre le parole, ponendo al centro l’uomo, la dignità della persona e il sostegno reciproco, affinché il Natale possa diventare un momento di speranza e vicinanza per tutti.