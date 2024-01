RACCOLTE 7MILA FIRME PER LA PETIZIONE CONTRO LA CHIUSURA DEL CANILE SANITARIO DI SANTE MARIE

SANTE MARIE – Ha raggiunto quota 7mila firme la petizione online lanciata su Change.org dal Sindaco Lorenzo Berardinetti per scongiurare la chiusura del canile sanitario di Sante Marie (L’Aquila). Ieri le firme sono state consegnate alla Asl 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila.

“Il canile sanitario di Sante Marie è una struttura che opera da 13 anni e accoglie cani dal territorio della Marsica, dell’Alto Sangro e della Valle Peligna”, spiega l’autore della petizione. “Ogni anno passano per il canile sanitario oltre mille cani che poi vengono destinati alle varie strutture del territorio e successivamente adottati. La Asl Avezzano – Sulmona – L’Aquila vuole chiuderlo trasferendo il servizio all’Aquila dove già c’è un canile sanitario”, si legge. “Una scelta scellerata che impoverisce un territorio e costringe la Asl a spendere migliaia di euro per allestire dei semplici box dove ospitare i cani contro la struttura dotata di tutto quello che serve e funzionale che si trova a Sante Marie. Diciamo no a questa decisione inaccettabile”, conclude il testo.