RACCOLTI DAL ROTARY L’AQUILA GRAN SASSO FONDI PER UNA MISSIONE IN CONGO, DONATO UN MONITOR ALL’AIED

L’AQUILA – Il periodo festivo è all’insegna della solidarietà per il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia che ha attivato una serie di iniziative per contribuire alla realizzazione di service rilevanti per l’intera Comunità. Grazie alla generosità dei Soci del Club è stata fatta una donazione al Consultorio AIED L’Aquila per l’acquisto di un grande monitor/tv che permetterà la realizzazione di corsi, anche on line, di accompagnamento per le madri dalla nascita del bambino all’allattamento, per la disostruzione e il primo soccorso pediatrico, nonché per la formazione del personale e dei collaboratori del consultorio. Sono stati raccolti fondi per sostenere la missione in Congo delle Suore della Dottrina Cristiana che portano avanti con grandi difficoltà attività di evangelizzazione, catechesi, educazione ed assistenza di bambini abbandonati.

Con il budget tradizionalmente destinato agli auguri natalizi sono stati acquistati panettoni solidali, commercializzati per contribuire al grande progetto rotariano “End Polio” per debellare la malattia in tutto il mondo, che sono stati poi donati, alla Mensa di Celestino per contribuire a donare un sorriso alle persone meno fortunate per il Natale. “Il servizio non si ferma, dice Carla Lettere, Presidente del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, anche nel periodo festivo cerchiamo di essere attivi per migliorare in qualche modo il nostro territorio. Crediamo davvero che l’unione di tante persone di buona volontà possa essere incisiva e diventare punto di riferimento per tutti.”